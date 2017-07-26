На 5 баллов оценили качество услуг ЖКХ россияне

12:42, 26 июля 2017, ПАИ

Граждане России оценивают качество услуг ЖКХ на 5 баллов из 10. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди жителей ста крупнейших городов РФ порталом Domofond.ru, пишет газета «Известия».

Больше всего коммунальными службами довольны жители Нижневартовска — они оценили их работу в 6,8 балла. В тройку лидеров также вошли службы ЖКХ в Сургуте и Набережных Челнах. Москва находится на 7-м месте, а Санкт-Петербург — на 11-м.

Самую низкую оценку получили работники сферы ЖКХ в Махачкале — жители города оценили их услуги в 4,1 балла.

Отмечается, что разница между лидерами и аутсайдерами рейтинга оказалась незначительной — всего 2,7 балла.