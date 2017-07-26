Камни из Псковской области будут окружать «Стену скорби» в Москве

10:51, 26 июля 2017, ПАИ

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в Москве на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца будет открыт монумент жертвам массовых политических репрессий «Стена скорби». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Над созданием монумента работает скульптор Георгий Франгулян, автор памятника Булату Окуджаве на Арбате. Все пространство вокруг самой «Стены скорби» будет музеем памяти под открытым небом, а двухсторонний горельеф высотой 6 и длиной 30 метров составят из взлетающих вверх людских фигур. В стене будут оставлены просветы «для тех, кто уцелел». Зрителей приглашают «занять пустующее место и почувствовать хрупкость собственной жизни под многотонным прессом беспощадной системы». По краям на рельефных скрижалях на разных языках написано слово «помни». Пространство перед монументом будет вымощено природным камнем, собранным из разных уголков страны, связанных с периодом политических репрессий, в том числе из Псковской области: мест заключений и массовых расстрелов, территорий расположения бывших лагерей, областей, население которых подверглось принудительной депортации.

Значительная часть финансирования на создание монумента выделена государством. Недостающие средства привлекаются за счет пожертвований юридических и частных лиц по всей территории Российской Федерации, что придает памятнику статус народного мемориала.

Сбор средств реализует фонд «Увековечивание памяти жертв политических репрессий». В совет фонда входят почетный председатель президиума совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, режиссер Павел Лунгин, член Совета Федерации РФ Владимир Лукин, председатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский и Наталья Солженицына, вдова Александра Солженицына. Председателем совета является глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов. Подробная информация о фонде памяти размещена на сайте. Излишки пожертвований, если они останутся, направят на деятельность музеев, работу с архивами и открытие памятников в регионах.