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Общество

На 95% готовы к началу отопительного сезона образовательные учреждения Пскова

Школьные и дошкольные учреждения Пскова готовы к началу отопительного сезона на 95%. Из 83 городских образовательных учреждений проведены работы уже в 80. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По информации муниципального предприятия «Псковские тепловые сети», все работы ведутся в плановом режиме, отставаний по графику нет. Из 1 тыс. 284 жилых домов к середине июля подача тепла уже может быть организована в 519, что составляет 40,4%. Полностью многоквартирные дома к зимнему сезону должны быть подготовлены в сентябре.

Кроме того, для работы в отопительном сезоне 2017-2018 году подготовлены 20 котельных и 53 центральных тепловых пункта. На данных объектах были выполнены необходимые ремонтные и профилактические работы по подготовке оборудования к эксплуатации, проведены гидравлические испытания котлов. Проверено более 163 километров передающих тепловых сетей МП «ПТС». На магистральных сетях выполнены гидравлические и температурные испытания трубопроводов.

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