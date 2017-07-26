На 95% готовы к началу отопительного сезона образовательные учреждения Пскова

14:34, 26 июля 2017, ПАИ

Школьные и дошкольные учреждения Пскова готовы к началу отопительного сезона на 95%. Из 83 городских образовательных учреждений проведены работы уже в 80. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По информации муниципального предприятия «Псковские тепловые сети», все работы ведутся в плановом режиме, отставаний по графику нет. Из 1 тыс. 284 жилых домов к середине июля подача тепла уже может быть организована в 519, что составляет 40,4%. Полностью многоквартирные дома к зимнему сезону должны быть подготовлены в сентябре.

Кроме того, для работы в отопительном сезоне 2017-2018 году подготовлены 20 котельных и 53 центральных тепловых пункта. На данных объектах были выполнены необходимые ремонтные и профилактические работы по подготовке оборудования к эксплуатации, проведены гидравлические испытания котлов. Проверено более 163 километров передающих тепловых сетей МП «ПТС». На магистральных сетях выполнены гидравлические и температурные испытания трубопроводов.