Юлия Пересильд сыграла в мистическом хорроре и сериале про адвокатов (ВИДЕО)

10:46, 26 июля 2017, ПАИ

Актриса из Пскова Юлия Пересильд исполнила главную женскую роль в городском мистическом триллере с элементами хоррора «Конверт» режиссёра Святослава Подгаевского, известного по фильмам «Невеста» и «Пиковая дама». Прокат картины намечен на осень 2017 года.

Как сообщает kino-teatr.ru, по сюжету фильма в московское архитектурное бюро по ошибке приходит странное письмо. Секретарь просит Игоря отнести письмо по верному адресу, благо он находится на соседней улице. С этого момента жизнь Игоря резко меняется – необычный конверт словно по чьей-то злой воле преследует Игоря. Попытки избавится от него ни к чему не приводят, конверт не отпускает своего «почтальона», погружая главного героя в матрицу странных событий и мистических персонажей. Выбраться из неё можно только одним способом, доставив злосчастное письмо конечному адресату. Тайна конверта и его окружения корнями уходит в далекое прошлое, за грани текущего времени и пространства.

Юлия Пересильд играет следователя полиции Марину, которая ведёт главного героя к цели.

Отметим, тизер фильма был номинирован на ежегодную голливудскую премию «Золотой трейлер» в номинации «Лучший иностранный тизер».

Кроме того, Юлия Пересильд недавно снялась сериале телеканала НТВ «Победители», монтаж которого завершился 28 июня. Сюжет исторического сериала разворачивается в Санкт-Петербурге в 1895 году и повествует о противостоянии знаменитого столичного адвоката Николая Андронова (Никита Панфилов), который славится тем, что не проиграл ни одного процесса, и прокурора из Москвы, «грозы адвокатов» Гущина (Фёдор Лавров). Его главная цель – выиграть в схватке с непобедимым Андроновым. Героям придется защищать не только интересы правосудия, но и свою безупречную репутацию.

Режиссёрами сериала выступили Александр Баранов и Ангелина Никонова. Телеканал НТВ планирует представить премьеру сериала «Победители» уже в новом сезоне.