Отклонение от предельных параметров при строительстве дома на улице Широкой в Пскове одобрено на публичных слушаниях

13:12, 26 июля 2017, ПАИ

В Псковской городской Думе прошли публичные слушания под председательством заместителя главы Пскова Владимира Воробьева.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, заявитель обратился с просьбой одобрить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для частного дома на улице Широкой. Собственник участка обосновал свою просьбу неблагоприятной конфигурацией земельного участка. По словам заявителя, владельцы соседнего земельного участка не возражают.

В ходе обсуждения было принято решение рекомендовать администрации Пскова предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка.