Псковичи стали лауреатами Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»

12:03, 26 июля 2017, ПАИ

Три молодых псковских музыканта стали лауреатами Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», учредителем которого является Министерство культуры Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Ежегодный конкурс проводится среди учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 лет, он направлен на сохранение и развитие системы художественного образования в Российской Федерации, выявление и поддержку молодых дарований, которые в процессе обучения достигли высоких результатов, принимают активное участие в творческой деятельности образовательного учреждения.

В этом году общее количество участников конкурса превысило 400 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Татарстана, Карелии, Краснодарского края и других регионов. Псковскую область на конкурсе представили студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Андрей Михайлов (4 курс, специальность «Теория музыки») и Светлана Ендальцева (1 курс, специальность «Инструментальное исполнительство» по виду «Фортепиано»), а также учащаяся Детской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова Пскова Полина Клейменова.

По итогу двух этапов конкурса, проходившего в заочной форме, все псковские участники заняли призовые места: Андрей Михайлов получил 1 премию, Светлана Ендальцева – 3 премию, Полина Клейменова – 2 премию.

Как отметили преподаватели, всех этих музыкантов отличают творческая увлеченность, целеустремленность, работоспособность, они обладают прекрасными музыкальными способностями, отлично успевают по всем специальным дисциплинам.