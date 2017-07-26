Псковичи стали лауреатами Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»
Три молодых псковских музыканта стали лауреатами Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», учредителем которого является Министерство культуры Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.
Ежегодный конкурс проводится среди учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 лет, он направлен на сохранение и развитие системы художественного образования в Российской Федерации, выявление и поддержку молодых дарований, которые в процессе обучения достигли высоких результатов, принимают активное участие в творческой деятельности образовательного учреждения.
В этом году общее количество участников конкурса превысило 400 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Татарстана, Карелии, Краснодарского края и других регионов. Псковскую область на конкурсе представили студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Андрей Михайлов (4 курс, специальность «Теория музыки») и Светлана Ендальцева (1 курс, специальность «Инструментальное исполнительство» по виду «Фортепиано»), а также учащаяся Детской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова Пскова Полина Клейменова.
По итогу двух этапов конкурса, проходившего в заочной форме, все псковские участники заняли призовые места: Андрей Михайлов получил 1 премию, Светлана Ендальцева – 3 премию, Полина Клейменова – 2 премию.
Как отметили преподаватели, всех этих музыкантов отличают творческая увлеченность, целеустремленность, работоспособность, они обладают прекрасными музыкальными способностями, отлично успевают по всем специальным дисциплинам.