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Великолучанин украл у собутыльника смартфон

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили мужчину, подозреваемого в совершении грабежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 25 июля во дворе дома по проспекту Гагарина во время совместного распития спиртного 41-летний безработный, ранее неоднократно судимый горожанин похитил у своего знакомого смартфон, после чего попытался скрыться.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных сотрудниками уголовного розыска оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый по «горячим следам» задержан. Похищенное изъято. Проводится расследование.

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