До 10 учебных направлений откроются в рамках кластера-лофта «ЛИФТ» в Пскове

12:24, 26 июля 2017, ПАИ

К сентябрю заработают от 7 до 10 учебных направлений молодежного кластера-лофта «ЛИФТ», который откроется в Пскове 27 июля. Об этом сообщила руководитель организации «Вечевой орден» Ольга Родина на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 26 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также откроется фото-лаборатория. «Что касается посетителей, я себе ставлю цель около 300. Мы прямо увидели, что молодежи в городе осталось много, много, кто не уехал. У нас нет мест, где молодежь может себя применить, показать», - добавила Ольга Родина.

Она рассказала, что в социальной сети в прямом эфире проведена серия мастер-классов по сценической речи, по работе в офисных пакетах. По словам Ольги Родиной, пока планируется проводить мастер-классы бесплатно. «Но, говоря о курсах, не хочется, чтобы молодежь привыкала к бесплатности и доступности. Хоть какая-то небольшая плата будет», - уточнила она.

Руководитель научно-технического центра «Юный Техник» Владимир Колпаков рассказал, что под кластер в здании ДОСААФ будут оборудованы 2 компьютерных кабинета, в одном из них сделан ремонт после пожара. «Мы почти все отремонтировали, отмыли, теперь у нас во всю стену космос, ракеты летают. Также ребята смогут поработать на станках, 3D-принтере», - отметил Владимир Колпаков. Всего для работы будут выделены 5 кабинетов.

Куратор проекта Екатерина Родина сообщила, что сейчас ведётся поиск специалиста по 3D-моделированию.