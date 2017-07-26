Самый высокий на Северо-Западе уровень зарплат в маркетинге и рекламе зафиксирован в Псковской области

13:33, 26 июля 2017, ПАИ

В июне-июле служба исследований компании HeadHunter Северо-Запад проанализировала рынок труда в Северо-Западной федеральном округе, включая Псковскую область, чтобы узнать, в каких отраслях специалисты могут рассчитывать на сравнительно больший доход, и какими интересными условиями работодатели готовы привлекать соискателей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в службе исследований, в отрасли информационных технологий работодатели в среднем предлагали соискателям зарплату в 25 тыс. рублей. Самый низкий уровень заработных плат на Северо-Западе, по аналитике hh.ru, отмечен в Псковской области и Республике Коми – 20 тыс. рублей.

Специалисты из СЗФО, которые ищут работу в отрасли HoReCa, могут рассчитывать на средний доход в размере 26 тыс. рублей. Самый низкий показатель отмечен в Псковской области: работодатели в вакансиях на hh.ru в среднем указывают 18 тыс. рублей.

В СМИ, маркетинге и рекламе работодатели СЗФО предлагают в среднем зарплату 26 тыс. рублей, в Мурманской и Псковской областях – 30 тыс. рублей.

Работодатели из финансового сектора также готовы платить работникам 25 тыс. рублей. В вакансиях, размещенных работодателями из отрасли строительства и недвижимости, средний уровень заработной платы составил 45 тыс. рублей. В розничной торговле зафиксирована средняя зарплата в размере 30 тыс. рублей. Работодатели из отрасли медицины и фармацевтики готовы предложить соискателям из СЗФО зарплату в размере 30,5 тыс. рублей.

В июне предложения о работе в металлургической отрасли отсутствовали в Мурманской и Архангельской областях, а также в Республике Коми. В целом по СЗФО уровень зарплаты составил 25 тыс. рублей.

Работодатели традиционно предлагали потенциальным кандидатам стандартный набор трудовых «привилегий»: оформление по ТК РФ, «белую» заработную плату, дружный коллектив, полную или частичную оплату проезда, возможности карьерного роста. Однако, в некоторых отраслях можно найти особые условия работы.

Например, в отрасли ИТ работникам предлагали льготный домашний Интернет и ТВ, возможность покупки книг и журналов для работы. Работодатели из финансового сектора готовы привлекать кандидатов возможностями бесплатного обучения в бизнес-школах, прохождения корпоративных курсов и программ. В отрасли строительства и недвижимости компании чаще всего предлагают не только достойный уровень заработной платы, но и спецодежду, оплату связи и даже жилья. Для специалистов розничной торговли открыты предложения, где бонусом являются комфортное рабочее место и корпоративные скидки сотрудникам. В отрасли HoReCa чаще встречаются такие условия, как бесплатное питание и предоставление униформы. Работники медицинской отрасли могут рассчитывать на бесплатное медицинское страхование, бесплатный медосмотр и медкнижку за счет компании, а медицинским представителям зачастую обещают корпоративный автомобиль, мобильный телефон и компьютер. Как и в отрасли строительства, в металлургической работодатели готовы предоставлять своим сотрудникам бесплатное жилье, однако специалистам предстоит иметь дело с командировками. «Вкусный чай и печенюшки», а также возможность удаленной работы всегда могут предложить работодатели из СМИ, маркетинга и рекламы. У специалистов из отрасли «Тяжелое машиностроение» есть возможность найти работу с выгодными условиями: бесплатным питанием, компенсацией мобильной связи, доставкой служебным транспортом, а некоторые работодатели даже готовы помочь с переездом потенциальному работнику всей семьей.