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Общество

27 июля в Пскове заработает молодёжный лофт «Лифт»

27 июля в 17:00 в Пскове на улице Коммунальной,19 откроется молодёжный кластер-лофт «ЛИФТ». Об этом сообщила  руководитель организации «Вечевой орден» Ольга Родина на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 26 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Родина отметила, что кластер создан для того, чтобы дать возможность молодёжи самореализоваться.  «Мы зовем молодежь в формате: «Приходе, мы вам рады. Вы можете поделиться навыками, умениями с кем-то». Они смогут также и заработать деньги, - рассказала она. - Также мы зовем старшее поколение в формате: «Вот доступная целевая аудитория, вот талантливая молодежь». Расхожая фраза, что у нас нет работы, не совсем верна. У нас есть талантливая молодежь, которая может и хочет работать. Речь идет не о торговых предприятиях, а о том, где ребята смогут работать головой. Мы сотрудничаем со всеми».

Координатор проекта «ЛИФТ» Екатерина Родина добавила, что в лофт приглашают всех, кто старше 16 лет, верхней возрастной границы пока нет. «Кластер является неким единением различных частиц. Здесь мы затрагиваем различные темы, различное внутреннее содержание. Кластер, в принципе, вещь довольно популярная, а лофт - это просто некая вариация свободного пространства, вообще он может быть для любого возраста. Человек просто сам выбирает, чем он хочет заниматься».

Ольга Родина выразила надежду, что новый проект станет и социальным лифтом для молодёжи. «Мы постараемся  состыковать на время самых разных людей», - добавила она.

Екатерина Родина также рассказала, что чтобы стать участником мастер-классов, которые будут проходить в «ЛИФТе», или преподавателем, нужно связаться с авторами проекта в социальной сети «ВКонтакте», где есть группа лофта.  Зарегистрировать на курс также можно через приложение в группе «ВКонтакте».

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