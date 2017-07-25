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Похитителя велосипеда нашли великолукские полицейские

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки задержали гражданина, подозреваемого в краже велосипеда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в мае этого года из подъезда дома по проспекту Гагарина в Великих Луках был похищен велосипед, принадлежащий местной жительнице. В связи с этим она обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведенной работы полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 34-летний безработный, ранее неоднократно судимый житель Великолукского района. Похищенное изъято.

В рамках расследования устанавливается возможная причастность подозреваемого к совершению  других аналогичных преступлений.

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