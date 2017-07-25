Недоброкачественные томаты из Белоруссии обнаружены в Псковской области
На территории Псковской области задержаны два автомобиля, перемещавших из Белоруссии подкарантинную продукцию растительного происхождения без сопроводительных документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Для проведения контрольно-надзорных мероприятий задержанные грузы были доставлены на склад. В ходе досмотра специалисты управления выявили томаты весом почти 7 тонн (6,9 тонны) неустановленного происхождения с явными признаками недоброкачественности.
Решение о дальнейшем использовании задержанного груза принято в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации.