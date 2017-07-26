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Общество

Ноутбук, алкоголь и USB-модем похитил мужчина у пенсионерки в Псковском районе

В Псковском районе полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 18 июля ночью на территорию одного из садоводческих товариществ в Псковском районе на велосипеде приехал 41-летний житель областного центра, ранее судимый, а том числе за убийство. Мужчина проник в один из дачных домов. В этот момент проснулась 72-летняя хозяйка.

Злоумышленник с применением насилия похитил у пенсионерки ноутбук, спиртное, деньги и USB-модем, после чего скрылся на велосипеде. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Вскоре стражи порядка задержали грабителя. Гражданин дал признательные показания. Проводится расследование. 

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