Грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области 27 июля

18:05, 26 июля 2017, ПАИ

27 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +12 до +17 градусов, днем - от +23 до +28.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.