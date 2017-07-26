Грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области 27 июля
27 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +12 до +17 градусов, днем - от +23 до +28.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 12 метров в секунду.
Атмосферное давление - низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.