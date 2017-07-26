0
18:05
Грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области 27 июля
18:04
Центральное мероприятие Дня города Пскова на Октябрьском проспекте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:41
Благотворительный марафон «Культ плова» приедет в Псков в гости к Медовому фестивалю
17:31
В Пскове для проведения ремонтных работ перекроют улицы Некрасова и Гражданскую
17:26
На пустыре на пересечении Печорской и Коммунальной в Пскове началось благоустройство
16:35
Чемпионат России по парашютному спорту и Кубок ВС РФ в Пскове (ВИДЕО)
15:29
Подписано соглашение, которое призвано решить проблему обманутых покупателей квартир у «Строй-СА»
Еще новости
Общество

На обязательные работы отправится псковичка за неуплату алиментов

В Пскове должнице по алиментным обязательствам назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

На основании судебного приказа о взыскании алиментов женщина обязана была выплачивать алименты в размере четверти от всех видов заработка на содержание несовершеннолетнего сына, начиная с 2011 года. Взыскателем по данному исполнительному производству являются Органы опеки и попечительства. Однако должница на протяжении долгого времени нигде не работает и не исполняет решение суда. В рамках данного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации, о розыске и аресте счетов, осуществлялись выходы в адрес. К июлю у матери-должницы накопилась задолженность в размере более 800 тысяч рублей.

На приём к судебному приставу-исполнителю псковичка была доставлена принудительным приводом. Пристав составил протокол об административном правонарушении. В судебном заседании должница вину признала, с протоколом согласилась, пояснила, что алименты не выплачивает, так как нигде не работает.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области 27 июля
26 июля 2017
Грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области 27 июля
Центральное мероприятие Дня города Пскова на Октябрьском проспекте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
26 июля 2017
Центральное мероприятие Дня города Пскова на Октябрьском проспекте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Благотворительный марафон «Культ плова» приедет в Псков в гости к Медовому фестивалю
26 июля 2017
Благотворительный марафон «Культ плова» приедет в Псков в гости к Медовому фестивалю
В Пскове для проведения ремонтных работ перекроют улицы Некрасова и Гражданскую
26 июля 2017
В Пскове для проведения ремонтных работ перекроют улицы Некрасова и Гражданскую 2
На пустыре на пересечении Печорской и Коммунальной в Пскове началось благоустройство
26 июля 2017
На пустыре на пересечении Печорской и Коммунальной в Пскове началось благоустройство
Чемпионат России по парашютному спорту и Кубок ВС РФ в Пскове (ВИДЕО)
26 июля 2017
Чемпионат России по парашютному спорту и Кубок ВС РФ в Пскове (ВИДЕО)
Подписано соглашение, которое призвано решить проблему обманутых покупателей квартир у «Строй-СА»
26 июля 2017
Подписано соглашение, которое призвано решить проблему обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» 1
Как купить новостройку в Пскове, продав имеющееся жилье?
26 июля 2017
Как купить новостройку в Пскове, продав имеющееся жилье?

Идет загрузка...