На обязательные работы отправится псковичка за неуплату алиментов

15:20, 26 июля 2017, ПАИ

В Пскове должнице по алиментным обязательствам назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

На основании судебного приказа о взыскании алиментов женщина обязана была выплачивать алименты в размере четверти от всех видов заработка на содержание несовершеннолетнего сына, начиная с 2011 года. Взыскателем по данному исполнительному производству являются Органы опеки и попечительства. Однако должница на протяжении долгого времени нигде не работает и не исполняет решение суда. В рамках данного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации, о розыске и аресте счетов, осуществлялись выходы в адрес. К июлю у матери-должницы накопилась задолженность в размере более 800 тысяч рублей.

На приём к судебному приставу-исполнителю псковичка была доставлена принудительным приводом. Пристав составил протокол об административном правонарушении. В судебном заседании должница вину признала, с протоколом согласилась, пояснила, что алименты не выплачивает, так как нигде не работает.