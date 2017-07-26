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Общество

IV Всероссийский медиафорум «Человек и вера» пройдет в Пскове в сентябре

С 21 по 23 сентября в Пскове пройдет IV Всероссийский фестиваль «Человек и вера». Учредителем является Всероссийская Государственная телерадиокомпания. Об этом сообщается на сайте ГТРК «Псков».  

Псков станет четвертым городом, который примет фестиваль. Первыми были Тобольск, Казань и Вологда. Целью конкурса является возрождение и сохранение духовных и нравственных ценностей, культурных традиций, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, патриотизма и развитие благотворительности.

В форуме примут участие руководители ВГТРК, а также журналисты из всех регионов России.

На медиаформуме пройдут мастер-классы и лекции с участием известных российских журналистов, общественных деятелей и деятелей культуры.

«Теле- и радиожурналисты познакомятся с одними из древнейших городов земли Русской – Изборском и Псковом, ставшими форпостами православия на западных рубежах нашей Родины, увидят фрески XII века в Мирожском монастыре, посетят Богом зданные пещеры Псково-Печерского монастыря и пройдутся по аллеям усадьбы А. С.Пушкина – Михайловского», - отметили в телерадиокомпании.

«Медиафорум такого уровня - большая ответственность для нашего региона, поэтому всё должно пройти на самом высоком уровне. Для гостей организаторы подготовили обширную экскурсионную программу: Кремль, Мирожский монастырь, Центр лечебной педагогики в Пскове, Печоры, Изборск и село Михайловское с посещением домика Довлатова. Что касается самого конкурса телевизионных фильмов, радио и ТВ программ, то оценивать работы будут именитые журналисты и телеведущие, которые также проведут с конкурсантами творческие встречи и мастер-классы», - заявил заместитель губернатора Максим Жаворонков.

Для участия в конкурсе приглашаются телерадиокомпании и другие организации, занимающиеся производством и распространением аудио- видеопродукции. К участию допускаются аудио- видеоматериалы, вышедшие в эфир с 15 сентября 2016 года по 15 августа 2017 года.

Заявки принимаются с 15 июня по 31 августа 2017 года.

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