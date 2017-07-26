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Общество

«Псковэнерго» обеспечило мощность новой школе в Борисовичах

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обеспечил электроснабжение новой школе и жилому комплексу в Завеличенской волости Псковского района вблизи деревни Борисовичи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Как сообщили в управлении технологического присоединения и перспективного развития предприятия, в общей сложности объектам выделена запрашиваемая мощность 1615 кВт. Источником питания стала подстанция 110 кВ «Завеличье».

«Подключиться к этому до недавнего времени предельно загруженному узлу сетевой инфраструктуры позволило масштабное техперевооружение. В 2015-2016 годах филиал «Псковэнерго» осуществил здесь замену силовых трансформаторов, что позволило несколько снизить дефицит мощности в этой активно развивающейся части областного центра», - отметили в предприятии.

Электроснабжение образовательного учреждения будет осуществляться по второй категории надежности. В этом случае сетевая инфраструктура предполагает питание по основной и резервной схемам от двух независимых распредустройств 10 кВ. Для создания внешней схемы электроснабжения были построены две блочные двухтрансформаторные подстанции  10/0,4 кВ и проложены кабельные линии.  Заказчиком на технологическое присоединение выступал ОАО «Псковжилстрой».

Школа рассчитана на 1350 мест.  Планируется, что новое учебное заведение разгрузит школы Завеличья в областном центре, где дети учатся во вторую смену. По информации региональных СМИ, школа на Балтийской, 5б, станет самой большой в регионе. Ее площадь составит 17,5 тысяч квадратных метров.

На этом пространстве разместятся учебные блоки и спортивный комплекс.  Помимо учебных классов в современном образовательном учреждении будут созданы  рабочие зоны и лаборатории: кабинеты робототехники, 3D-моделирования, прототипирования, технологии и проектно-исследовательской деятельности, нанотехнологий, мобильные лингафонные кабинеты, лаборатории цифровых технологий, междисциплинарная лаборатория естествознания. В каждом классе будет использоваться мультимедийное оборудование - компьютеры, интерактивные доски, планшеты. Также планируется создание медиацентра, издательского центра и школьной телестудии.

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