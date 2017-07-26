27 июля на полигоне «Завеличье» пройдут соревнования по практической стрельбе из нарезного карабина

14:11, 26 июля 2017, ПАИ

В пятницу, 27 июля, на полигоне «Завеличье» (Псковский район) 76-й Гвардейской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии по правилам практической стрельбы пройдёт открытый матч Псковской области по нарезному карабину. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель псковского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Право на оружие» Николай Рассадин.

Соревнования организует Региональная спортивная общественная организация «Федерация практической стрельбы Псковской области» при участии администрации Псковской области, а также правоохранительных и специальных служб. Директором соревнований назначен заместитель председателя совета региональной Федерации практической стрельбы Сергей Щанкин.

Матч состоит из четырех упражнений: одного короткого, двух средних и одного длинного («Поперёк борозды», «За бруствером», «В штыковую» и «Окно в Европу»).

К участию в матче допускаются члены федерации, сотрудники силовых ведомств и лица, владеющие охотничьим/спортивным оружием на законном основании.

Регистрация участников будет проводиться в четырех классах: «открытый», «стандартный», «мануал открытый» и «мануал стандарт». Результаты будут считаться по классам в общей категории, категории «Военные», «Новички» и категории «Леди».

Победители будут награждены грамотами и медалями.

Регистрация участников осуществляется электронным письмом на адрес ipsc-pskov@mail.ru или по телефону +7 921 4100127.

Вступительный взнос составляет: для военнослужащих 300 рублей, для гражданских лиц 600 рублей, без предварительной регистрации — 1000 рублей.

Программа мероприятия:

8:00 - 9:00 - Заезд участников и регистрация.

9:00 - 9:30 - Построение. Открытие соревнований.

9:30 - 10:00 - Подготовка к матчу.

10:00 - 15:00 - Выполнение участниками четырех упражнений.

15:00 - 15:30 - Подсчет результатов.

15:30 - 16:00 - Построение. Награждение. Закрытие соревнований.