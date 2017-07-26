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Дмитрий Сычёв сыграет в матче между «Луки-Энергия» и «Локомотив-Казанка»

Обладатель Кубка России Дмитрий Сычёв сыграет в матче между ФК «Луки-Энергия» и ФК «Локомотив-Казанка», который в рамках второго тура ФОНБЕТ-Первенство России по футболу состоится в Великих Луках 27 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, игра пройдёт на стадионе «Экспресс» и начнётся в 19:00.

Пресс-атташе ФК «Луки-Энергия» Владимир Богатырев рассказал, что резервная команда «Локомотива» впервые была создана ещё в 1992 году. Однако, официальной датой создания нового «Локомотива-2» считается 13 февраля 2008 года. Играют в команде в основном  воспитанники молодёжного состава и школы «Локомотива». В июле 2014 года «Локомотива-2» был расформирован в связи с невыполнением поставленных турнирных задач.

В апреле президент «Локомотива» Илья Геркус объявил о возрождении команды под названием «Локомотив-Казанка». Это вторая команда в структуре клуба и важнейшее звено в подготовке воспитанников, получающих первый профессиональный опыт. «Казанка» будет комплектоваться за счёт выпускников Академии и игроков молодежного состава «Локомотива», и в перспективе мы видим её среди участников ФНЛ», – заявил Илья Геркус.

В «Локомотив-Казанку» перешёл весь тренерский штаб «молодежки» во главе с главным тренером 43-летним Денисом Клюевым (воспитанник московской СДЮШОР «Торпедо, за московское «Динамо» он провёл 97 матчей, забив в них 8 мячей).

Свой первый матч в ПФЛ «Локомотив-Казанка» провёл на орехово-зуевском стадионе «Торпедо». Уже на 8-й минуте «Казанка» открыла счёт в матче, забив первый гол в своей истории. Автором  мяча стал 24-летний защитник Александр Закускин. Спустя две минуты 19-летний полузащитник Дмитрий Рыбчинский удвоил счёт – 2:0. Прошло чуть белее пяти минут, а 19-летний нападающий Роман Тугарёв довёл счёт до разгромного – 3:0. Под занавес первого тайма Денис Анисимов, забив свой первый мяч в матче, сделал счёт 4:0 в пользу «Казанки». В начале второго тайма 21-летний полузащитник Анисимов добился дубля.  И тут Денис Клюев выпустил на поле 33-летнего нападающего, чемпиона России и обладателя Кубка России, члена Клуба Григория Федотова Дмитрия Сычёва. Именно он на 78-й минуте после исполнения партнёрами штрафного забил очередной мяч в ворота «Знамени Труда» – 6:0. На 86-й минуте хозяевам представилась прекрасная возможность забить гол престижа, однако Андрей Кравченко не сумел переиграть голкипера «Локомотива-Казанки» Романа Халанчука, исполняя пенальти. Финальную точку в матче на 87-й минуте поставил Иван Шаронов, отправив в ворота хозяев 7-й мяч в этом поединке.

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