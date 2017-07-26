Подготовка к отопительному сезону началась в Великих Луках

16:23, 26 июля 2017, ПАИ

В администрации города Великие Луки состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города под председательством первого заместителя главы администрации города Всеволода Куплайса. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на заседании обсуждался вопрос подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы города Великие Луки к отопительному сезону 2017-2018 годов.

Открывая заседание, Всеволод Куплайс заявил о необходимости заранее разработать ряд мероприятий, чтобы отопительный сезон прошел без происшествий и чрезвычайных ситуаций, а если таковые произойдут, обязательно должен быть план действий на случай их ликвидации.

Особое внимание было уделено подготовке к отопительному сезону социально значимых объектов: лечебных учреждений, учреждений образования и социальной защиты.

Основным предприятием жилищно-коммунального комплекса города Великие Луки, обеспечивающим теплоснабжение города, является МУП «Тепловые сети». Как доложил директор предприятия Игорь Чевжик, по окончании отопительного сезона было проведено ежегодное обследование основного и вспомогательного котельного оборудования, строительных конструкций тепловых камер и трубопроводов тепловых сетей. На основании полученных данных проведен анализ технического состояния оборудования и тепловых сетей и составлен план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов.

При подготовке к новому отопительному сезону и для повышения надежности подачи тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в котельных МУП «Тепловые сети» города Великие Луки собственными силами проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования. На сегодняшний день отремонтированы 1 тыс. 009,4 погонных метров тепловых сетей, в том числе с полной заменой трубопроводов, более чем на 400 погонных метров тепловых сетей выполнено восстановление тепловой изоляции. Разработаны мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями в системах жизнеобеспечения населения. На предприятии созданы, используются и обновляются резервы финансовых и материально-технических ресурсов.

Начальник МУ «УЖКХ города Великие Луки» Анатолий Ходотов проинформировал участников заседания о плане мероприятий по подготовке и работе в зимних условиях управление жилищно-коммунального хозяйства, МП «Водоканал», ООО «Жилищно-ремонтная служба. Для выполнения всех этих подготовительных мероприятий установлены сроки и запланированы средства. Все работы будут завершены до конца сентября.