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Общество

День памяти преподобного Стефана Махрищского отмечается сегодня

Сегодня, 27 июля, православные отмечают День памяти преподобного Стефана Махрищского. Об этом сообщает портал calend.ru.

Преподобный Стефан Махрищский — друг и собеседник преподобного Сергия Радонежского. Родом из Киева. Принял монашество в Киево-Печерском монастыре. Вследствие усиления гонений на православных со стороны католиков, ища безмолвия, Стефан удалился в местечко Махрище (в 35 верстах от Троице-Сергиевой лавры) и, не позднее 1358 года по благословению святителя Алексия, митрополита Московского, основал обитель в честь Святой Троицы.

Ненависть соседних владельцев земли заставила преподобного Стефана удалиться на реку Авнежу, где в 60 верстах от Вологды святой основал другую обитель Святой Троицы. Вернувшись в Махрищскую обитель, святой Стефан учредил в ней общежитие и подвизался до своей кончины, последовавшей в 1406 году.

В 1550 году были обретены нетленные мощи преподобного Стефана, прославившиеся многими чудесами. Одно из них произошло в 1557 году, когда по молитве к преподобному произошло чудесное умножение хлеба на 2000 богомольцев, а остатков собрали столько, что братия питалась еще три месяца.

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