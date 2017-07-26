0
18:05
Грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области 27 июля
18:04
Центральное мероприятие Дня города Пскова на Октябрьском проспекте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:41
Благотворительный марафон «Культ плова» приедет в Псков в гости к Медовому фестивалю
17:31
В Пскове для проведения ремонтных работ перекроют улицы Некрасова и Гражданскую
17:26
На пустыре на пересечении Печорской и Коммунальной в Пскове началось благоустройство
16:35
Чемпионат России по парашютному спорту и Кубок ВС РФ в Пскове (ВИДЕО)
15:29
Подписано соглашение, которое призвано решить проблему обманутых покупателей квартир у «Строй-СА»
Еще новости
  • Коротко
Общество

Сотрудники псковского МЧС провели профилактические занятия в детском лагере «Стремительный»

25 июля сотрудники Центра противопожарной пропаганды и общественных связей посетили лагерь «Стремительный». Работа по пропаганде пожаробезопасного поведения в этом лагере проводится ежегодно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

В год 25-летия МЧС России дети, отдыхавшие в лагере, имели возможность ознакомиться с экспозицией передвижной фотовыставки «Мы первыми приходим на помощь и служим людям». По отзывам педагогов, мероприятие стало ярким событием жизни лагеря, позволило ребятам узнать много нового. В этом году занятие, проведенное с ребятами, было направлено, прежде всего, на их профессиональную ориентацию.

«Пожарно-спасательные формирования МЧС России предназначены для выполнения широкого спектра задач. Прежде всего, это тушение пожаров, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реагирование на дорожно-транспортные происшествия и другие ситуации, где необходима помощь попавшим в беду людям», - рассказал начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Сергей Носов.

Также он продемонстрировал боевую одежду пожарных, дыхательный аппарат, который позволяет огнеборцам работать в задымленных помещениях, пожарно-техническое вооружение. Затем каждый отряд представил команду для участия в соревновании по надеванию «боевки», пожарной каски и соединению пожарного ствола и рукава.

Кроме того, ребята смогли увидеть оборудование, специальную одежду и автомобиль энергетиков. Об опасности электричества детям рассказали специалист службы охраны труда производственных отделений филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» и специалист из числа ремонтного персонала.

Также организаторы мероприятия предложили вниманию ребят фильм о работе пожарных и спасателей Псковской области. Наибольший интерес вызвали кадры документальной съемки по тушению крупных пожаров, освобождению пострадавших из салона автомобиля при помощи гидравлического инструмента, учения пожарно-спасательных подразделений.

После просмотра фильма начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных связей рассказал всем собравшимся о возможности обучения юношей и девушек в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России. Многие ребята старшего возраста заинтересовались этой информацией, задавали уточняющие вопросы о вступительных экзаменах, процессе обучения, будущем трудоустройстве.

«Подобные формы проведения мероприятий нужны и очень важны для ребят, – отмечает заместитель начальника лагеря по воспитательной работе Алла Сердцева. – И в плане их размышлений о будущей профессии, и в плане понимания того, кто является настоящими героями в реальной жизни. К сожалению, возможностей организовать встречи со специалистами столь нужных профессий у нас в лагере не так уж и много, поэтому мы очень рады каждой такому мероприятию и надеемся на дельнейшее сотрудничество».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области 27 июля
26 июля 2017
Грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области 27 июля 1
Центральное мероприятие Дня города Пскова на Октябрьском проспекте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
26 июля 2017
Центральное мероприятие Дня города Пскова на Октябрьском проспекте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Благотворительный марафон «Культ плова» приедет в Псков в гости к Медовому фестивалю
26 июля 2017
Благотворительный марафон «Культ плова» приедет в Псков в гости к Медовому фестивалю 1
В Пскове для проведения ремонтных работ перекроют улицы Некрасова и Гражданскую
26 июля 2017
В Пскове для проведения ремонтных работ перекроют улицы Некрасова и Гражданскую 2
На пустыре на пересечении Печорской и Коммунальной в Пскове началось благоустройство
26 июля 2017
На пустыре на пересечении Печорской и Коммунальной в Пскове началось благоустройство
Чемпионат России по парашютному спорту и Кубок ВС РФ в Пскове (ВИДЕО)
26 июля 2017
Чемпионат России по парашютному спорту и Кубок ВС РФ в Пскове (ВИДЕО)
Подписано соглашение, которое призвано решить проблему обманутых покупателей квартир у «Строй-СА»
26 июля 2017
Подписано соглашение, которое призвано решить проблему обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» 1
Как купить новостройку в Пскове, продав имеющееся жилье?
26 июля 2017
Как купить новостройку в Пскове, продав имеющееся жилье?

Идет загрузка...