Сотрудники псковского МЧС провели профилактические занятия в детском лагере «Стремительный»

21:46, 26 июля 2017, ПАИ

25 июля сотрудники Центра противопожарной пропаганды и общественных связей посетили лагерь «Стремительный». Работа по пропаганде пожаробезопасного поведения в этом лагере проводится ежегодно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В год 25-летия МЧС России дети, отдыхавшие в лагере, имели возможность ознакомиться с экспозицией передвижной фотовыставки «Мы первыми приходим на помощь и служим людям». По отзывам педагогов, мероприятие стало ярким событием жизни лагеря, позволило ребятам узнать много нового. В этом году занятие, проведенное с ребятами, было направлено, прежде всего, на их профессиональную ориентацию.

«Пожарно-спасательные формирования МЧС России предназначены для выполнения широкого спектра задач. Прежде всего, это тушение пожаров, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реагирование на дорожно-транспортные происшествия и другие ситуации, где необходима помощь попавшим в беду людям», - рассказал начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Сергей Носов.

Также он продемонстрировал боевую одежду пожарных, дыхательный аппарат, который позволяет огнеборцам работать в задымленных помещениях, пожарно-техническое вооружение. Затем каждый отряд представил команду для участия в соревновании по надеванию «боевки», пожарной каски и соединению пожарного ствола и рукава.

Кроме того, ребята смогли увидеть оборудование, специальную одежду и автомобиль энергетиков. Об опасности электричества детям рассказали специалист службы охраны труда производственных отделений филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» и специалист из числа ремонтного персонала.

Также организаторы мероприятия предложили вниманию ребят фильм о работе пожарных и спасателей Псковской области. Наибольший интерес вызвали кадры документальной съемки по тушению крупных пожаров, освобождению пострадавших из салона автомобиля при помощи гидравлического инструмента, учения пожарно-спасательных подразделений.

После просмотра фильма начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных связей рассказал всем собравшимся о возможности обучения юношей и девушек в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России. Многие ребята старшего возраста заинтересовались этой информацией, задавали уточняющие вопросы о вступительных экзаменах, процессе обучения, будущем трудоустройстве.

«Подобные формы проведения мероприятий нужны и очень важны для ребят, – отмечает заместитель начальника лагеря по воспитательной работе Алла Сердцева. – И в плане их размышлений о будущей профессии, и в плане понимания того, кто является настоящими героями в реальной жизни. К сожалению, возможностей организовать встречи со специалистами столь нужных профессий у нас в лагере не так уж и много, поэтому мы очень рады каждой такому мероприятию и надеемся на дельнейшее сотрудничество».