Заболеваемость гепатитами снизилась в Псковской области за последние годы

16:53, 26 июля 2017, ПАИ

В Псковской области в последние годы сохраняется тенденция снижения заболеваемости острыми вирусными гепатитами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Заболеваемость вирусным гепатитом А в 2016 году снизилась более чем в 100 раз с 2002 года. Зарегистрированы 5 случаев заболевания (0,77 на 100 тыс. населения). В 2016 году выявлен 1 случай острого вирусного гепатита С. Не зафиксировано случаев заболевания острым гепатитом В. Отмечается снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами на 38,1%, в том числе хроническим гепатитом В - на 42,2%, хроническим гепатитом С - на 35,4%.

Снижение заболеваемости острым гепатитом В, отметили в Роспотребнадзоре, стало возможным благодаря проведению дополнительной иммунизации в 2006-2011 годах в рамках Национального приоритетного проекта в сфере здравоохранения, а также включению вакцинации против вирусного гепатита В взрослые населения в национальный календарь профилактических прививок в 2011 году.

В 2016 году в Псковской области вакцинацию против гепатита В прошли 13 тысяч человек, в том числе 6,5 тысяч детей. Охват детей в возрасте 1 года прививками составил 96,6%, лиц в возрасте 18-59 лет - 85,3%.

Также в Псковской области проводятся мероприятия по обеспечению инфекционной безопасности донорской крови; иммунопрофилактике вирусного гепатита В, серологическому мониторингу коллективного иммунитета населения, подготовке специалистов медицинских организаций. Применяются молекулярно-генетические методы диагностики, проводится диспансерное обследования больных парентеральными вирусными гепатитами.

Отметим, 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом, который гепатит является одной из основных причин смертности во всем мире. Ежегодно он уносит жизни 1,34 млн человек — столько же людей умирает от ВИЧ/СПИД, туберкулеза или малярии. Совместно вирусы гепатита В и гепатита С вызывают 80% случаев рака печени во всем мире.

Предотвратить заражение вирусным гепатитом можно, поставив преграду на пути передачи вируса. При гепатите А профилактика - это, прежде всего, гигиена: чистые руки и использование чистой воды и продуктов, не содержащих вируса. При гепатитах В и С - это защита от заражения через кровь, а также защищенные половые контакты. Самой эффективной защитой является вакцинация против гепатитов А и В.