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Общество

Электронные ресурсы на тему ЖКХ представила Псковская областная библиотека

На официальном сайте Псковской областной универсальной научной библиотеки в разделе «Интернет-ресурсы» размещены полезные ссылки, посвященные проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, путям их решения, информации о жилищных правах и обязанностях домовладельцев, о ходе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, на портале также размещены адреса официальных сайтов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации – федерального органа исполнительной власти, Государственной корпорации-Фонда содействия реформам ЖКХ, Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно–коммунального хозяйства, Информационного сайт по вопросам ЖКХ города Пскова, Фонда капитального ремонта Псковской области, интернет-ресурса Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ и другие.

«Механизм работы жилищно-коммунального хозяйства в нашем городе не всегда безупречен, часто он дает сбои. Союз собственников недвижимости всегда готов дать консультацию гражданам, на сайте организации, где имеются примеры обращений и решений по вопросам жилищно-бытового обслуживания», - добавили в учреждении.

 

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