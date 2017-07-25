300 кг белорусской малины задержаны на границе в Псковской области

17:21, 26 июля 2017, ПАИ

В контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз из Белоруссии партии свежей малины весом 300 кг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата на большую часть перемещаемого груза. Запрещенная к ввозу на территорию РФ подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию. Владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьёй 10.2 КоАП РФ.