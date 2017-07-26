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Общество

Полиция Великих Лук приглашает граждан на службу

Отдел МВД России по городу Великие Луки приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, прошедших службу в Вооруженных силах Российской Федерации, имеющих образование не ниже среднего, физически подготовленных и годных по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приоритеты службы: ежегодный основной отпуск продолжительностью 40 суток плюс 10 суток за особые условия службы, возможность получения бесплатного юридического образования в высших и средних специальных учреждениях системы МВД России, материальные поощрения (премии, материальная помощь), социальные гарантии, бесплатное медицинское обслуживание и обеспечение вещевым имуществом.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ОМВД России по городу Великие Луки по адресу: Великие Луки, Октябрьский проспект дом 30/14, кабинет № 7 или № 9, контактный  телефон (811-53) 5-27-81.

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