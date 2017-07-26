Благотворительный марафон «Культ плова» приедет в Псков в гости к Медовому фестивалю

17:41, 26 июля 2017, ПАИ

В гости Медовому фестивалю, который состоится в Пскове 19 августа с 10:00 до 18:00 на территории Детского парка, приедет благотворительный марафон «Культ плова». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Благотворительный марафон «Культ плова» проводится ежегодно с 2015 года и является событием федерального масштаба. Он уже проходил на центральных площадках крупных городов России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону и Уфа.

Задачами проекта являются популяризация восточной кухни, ознакомления россиян с культурой Востока, сплочение народов России и соседних государств, развитие и укрепление межэтнической толерантности, благотворительность, а также поддержка людей, нуждающихся в помощи.

Средства, вырученные от продажи плова, представленного на конкурсе, передаются в благотворительный фонд. Партнером «Культа плова» в Пскове является благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».

В Пскове «Культ плова» проведёт конкурс, участникам которого нужно будет приготовить плов. Победителя определят в трех номинациях: «Лучший повар» и «Лучший ресторан». Выберет их жюри, а зрители назовут лучшего в номинации «Приз зрительских симпатий».

В состав жюри конкурса входят профессионалы ресторанной отрасли, известные кулинарные критики, руководители диаспор, деятели культуры и искусства, а также популярные блогеры и журналисты. Председателем жюри является почетный член Ассоциации поваров Узбекистана, шеф-повар, эксперт в области узбекской кухни, популярный блогер, автор многих кулинарных бестселлеров, таких как «Энциклопедия узбекской кухни», «ПЛОВ — дело тонкое» Хаким Ганиев.

В марафоне бесплатно могут принять участие как повара-любители, так и профессионалы ресторанной отрасли.

Желающим участвовать в конкурсе поваров и фестивале в целом, необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».