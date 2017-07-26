Почти 3,5 тысячи человек стали участниками проекта «Единой России» «Старшее поколение» в Псковской области

20:48, 26 июля 2017, ПАИ

В Псковской области проект «Единой России» «Старшее поколение» является социально значимым проектом в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«На протяжении последние нескольких лет участниками проекта стали почти 3,5 тыс. человек. В 2017 году проект будет сосредоточен на здоровье людей старшего возраста, в частности, на диспансеризации» - отметала региональный координатор проекта Ирина Богачева.

В рамках проекта работает факультет «Здоровье и долголетие» в шести районах области силами профессиональных преподавателей проводятся просветительские лекции по вопросам психологических, физиологических особенностей старения, профилактики заболеваний и старения, возможности укрепления здоровья, продлению активного участия пожилых людей в жизни.

С января 2017 года действует факультет «Спорт для пенсионеров на базе которого силами волонтеров –спортивных методистов проводятся еженедельно спортивно- оздоровительные занятия с гражданами пожилого возраста. в спортивно-оздоровительных клубах и секциях.

Более 800 граждан пожилого возраста получили возможность просветиться в области физкультурно–оздоровительной, профилактико - реабилитационной работы по вопросам психологических, физиологических особенностей старения, профилактики заболеваний и старения, возможности укрепления здоровья, продлению активного участия пожилых людей в жизни. Со слушателями работают преподаватели - волонтёры. Все учебные группы, созданные в районах в рамках проекта, обеспечены методическими рекомендациями, тематическими планами.

Регулярно проводятся различные мероприятия такие как: конкурс ритмики и танца членов клуба оздоровительного танца «А ну-ка, девушки!», спортивно-культурное мероприятие «День здоровья» в котором приняло участие 6 команд из 4 муниципальных образований области, Региональный шахматный турнир, участие в котором приняло 25 чел., III региональный чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров «Сосед мудрого возраста» и многие другие.

Напомним, что в реализации партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» участвуют 78 регионов. Аудитория проекта - 35 млн человек, или каждый четвертый гражданин России, из тех, кто находится в пенсионном возрасте.

К 2030 году аудитория проекта, по расчетам, превысит 40,5 млн человек. При этом растет число активистов проекта, представителей молодежи и студенчества. В I полугодии в рамках проекта состоялось 9 мероприятий федерального уровня и 631 регионального, общее число участников составило 1,5 млн человек.

«Наша Партия ставит целью создание общества, комфортного для всех возрастов. Это определяет направления партпроекта «Старшее поколения», который стремится учесть потребности старшего поколения, в том числе в социальном и медицинском обслуживании, в общении, в сохранении интеллектуальной и физической активности» - прокомментировала федеральный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Галина Карелова.

Значимым направлением проекта является развитие социальных учреждений стационарного типа для пожилых людей и ликвидация очередей в них. За время реализации проекта на 56,5% сократилось количество ветхих и аварийных зданий учреждений социального обслуживания. Разработаны типовые проекты модульных домов-интернатов, пансионатов, социальных городков, начали строиться современные здания, в том числе и на принципах государственно-частного партнерства. В 2017 году введено в строй 9 домов-интернатов, в 39 регионах продолжается их строительство. В настоящее время проходит ведомственное согласование программа по ликвидации очередности в учреждения такого типа.

Кроме того, сделан первый серьезный шаг к созданию трехуровневой системы помощи пожилым гражданам в поликлиниках, стационарах и региональных центрах, где пожилому человеку помогут пройти профилактическое обследование, выявить на ранней стадии болезни. Кроме того, в 43 субъектах РФ созданы условия для развития института приемных семей для пожилых людей, получило развитие оказание услуг на дому. К I полугодию 2017 года их получали более 1,5 млн граждан старшего возраста, причем почти каждый третий – на селе.

За I полугодие 2017 года улучшены жилищные условия 2671 человек, общее число граждан, получивших квартиры или субсидии, составило 303 078 человек. Партия также инициировала оказание помощи ветеранам войны в ремонте жилья.