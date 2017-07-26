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Общество

В Пскове для проведения ремонтных работ перекроют улицы Некрасова и Гражданскую

Сегодня, 26 июля, с 18:00 и вплоть до 30 июля включительно в Пскове будет перекрыт для проезда участок улицы Некрасова от улицы Карла Маркса до улицы Воровского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, для ремонта теплотрассы с 10:00 пятницы, 27 июля, до 19:00 субботы, 28 июля, будет закрыта для движения транспорта улица Гражданская на участке от улицы Льва Толстого до Октябрьского проспекта.

Водителей транспортных средств просят учитывать данные обстоятельства при планировании маршрута следования и соблюдать требования дорожных знаков.

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