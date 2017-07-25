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Экономика

Транзитные грузовые потоки через Псковскую область планируется увеличить

26 июля заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников провел рабочее совещание, посвященное развитию транспортно-логистического комплекса региона. В нем приняли участие товаропроизводители, грузоотправители Псковской области, а также представители АО «РЖД Логистика», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Участники совещания обсудили возможные формы совместной работы и сотрудничества товаропроизводителей, железнодорожных и автомобильных перевозчиков в целях увеличения транзитных грузовых потоков через Псковскую область, в частности, концепцию загрузки существующего транспортно-логистического потенциала с целью включения региона в основные транспортно-логистические потоки. Предполагается, что данная мера станет стимулом для бизнеса в части создания перерабатывающих предприятий на территории области за счет выгодного логистического положения, в том числе с использованием возможностей особой экономической зоны «Моглино». Данная модель уже показала свою эффективность. Так, компания ООО «Фиа ПроТим Псков» стала резидентом особой экономической зоны «Моглино» и находится в стадии проектирования промышленных объектов, как раз оценив логистические возможности Псковской области и особой экономической зоны в частности.

Участники встречи поддержали концепцию данного проекта и договорились совместно в течение августа выработать ряд мер по его реализации.

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