Профилактический рейд провели сотрудники псковского МЧС в Плюсском районе

19:35, 26 июля 2017, ПАИ

26 июля в поселке Заплюсе Плюсского района сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с представителями администрации Плюсского района и КУ «Плюсское лесничество» провели профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Мероприятие провели в рамках акции «Лето» по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, а также проверки исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 2017 № 807 в части содержания и очистки земель, прилегающих к лесному фонду.

В ходе рейда провели собрание граждан, осуществили обход 11 частных домовладений и 14 квартир, а также двух мест отдыха на берегах водоёмов. Кроме того, сотрудники ведомства распространили 37 листовок на противопожарную тематику и проинструктировали под роспись 37 граждан.