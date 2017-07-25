Подросток попытался обворовать «Ленту» в Пскове

18:00, 26 июля 2017, ПАИ

25 июля сотрудники Росгвардии задержали в Пскове похитителя товара из магазина «Лента» на Рижском проспекте.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Рогвардии по Псковской области, наряд группы задержания МОВО «Псковский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине. По прибытию по указанному адресу к сотрудникам Росгвардии обратился администратор и указал на молодого человека, который попытался пройти мимо кассы, не оплатив товар. 16-летний правонарушитель был задержан.

На место вызвана следственно-оперативная группа. Задержанный доставлен в дежурную часть отдела полиции по территориальности.