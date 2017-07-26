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Соревнование воздухоплавателей «кей-граб» в Великих Луках перенесено на 27 июля

Соревнование воздухоплавателей «кей-граб», которое должно было пройти сегодня в Великих Луках, отменено из-за погодных условий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Ввиду стремительно надвигающегося грозового фронта взлет тепловых аэростатов не состоится. 27 июля в 4:30 у гостиницы «Юбилейная» состоится утренний брифинг, и, если метеоусловия будут благоприятными, пилоты совершат утренний полет. Массовый старт предполагается провести с общей площадки», - пояснили в пресс-службе.

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