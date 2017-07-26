Новую схему размещения нестационарных торговых объектов в Пскове обсудят на публичных слушаниях

20:12, 26 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 26 июля, в Пскове состоялось совещание по обсуждению вопроса о схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города под руководством главы Пскова Ивана Цецерского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Во встрече также участвовали депутаты Псковской городской Думы Валерий Лесников и Илья Комиссаров, глава администрации города Игорь Калашников, его заместитель Татьяна Иванова, председатель Государственно-правового комитета администрации Псковской области Андрей Карпов, представитель Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Надежда Волова, представитель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию, промышленности и торговле Ирина Васильева, уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылёв и специалисты администрации Пскова, предприниматели.

В этом году истекает срок действия схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова. Администрацией Пскова был разработан проект новой схемы размещения нестационарных торговых объектов, после чего в адрес главы города поступили жалобы предпринимателей на то, что в проект не попал ряд объектов, расположенных на Октябрьском и Рижском проспектах. Эти объекты были исключены из проекта новой схемы из-за претензий к их размещению Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия.

Иван Цецерский подчеркнул, что городу важна социальная направленность, и сокращение такого количества рабочих мест, которое повлечёт за собой снижение уровня жизни псковичей, недопустимо. В то же время глава муниципалитета призвал представителей бизнеса двигаться вместе с городом в вопросах благоустройства: «Надо, чтобы город развивался в своей красоте и великолепии, и это требует кропотливой работы самих предпринимателей. Не может стоять ларёк, а перед ним поддон, чтобы прикрыть грязь. Необходимо следить за внешним видом торговой точки – грязный, ржавый павильон не должен пугать своим видом горожан и туристов».

Представители Государственно-правового комитета администрации Псковской области, Госкомитетов Псковской области - по охране объектов культурного наследия и по экономическому развитию, промышленности и торговле ещё раз оценят возможность включения в новую схему каждого из объектов, исключённых из проекта. После этого в августе пройдут публичные слушания, и только после их проведения будет утверждена новая схема размещения нестационарных торговых объектов. Тем предпринимателям, которые в неё всё-таки не попадут, будут предоставлены другие места для торговли.