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Samsung придумала съедобный смартфон

Компания Samsung зарегистрировала в Бюро патентов и торговых марок США патент на создание смартфона-банана. Об этом сообщает Patently Apple.

Издание называет устройство «первым съедобным шпионским телефоном», однако в самой патентной заявке о таких способностях гаджета не говорится. Судя по рисунку, который приложила Samsung к своей заявке, устройство сможет как минимум принимать звонки, снимать фото и видео, а также воспроизводить музыку.

Предполагается, что таинственный смартфон-банан может быть как-то связан с проектом беспроводной телефонной трубки в виде банана Banana Phone, который появился на краудфандинговой платформе Indiegogo в мае 2017 года.

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