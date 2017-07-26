Samsung придумала съедобный смартфон

22:49, 26 июля 2017, ПАИ

Компания Samsung зарегистрировала в Бюро патентов и торговых марок США патент на создание смартфона-банана. Об этом сообщает Patently Apple.

Издание называет устройство «первым съедобным шпионским телефоном», однако в самой патентной заявке о таких способностях гаджета не говорится. Судя по рисунку, который приложила Samsung к своей заявке, устройство сможет как минимум принимать звонки, снимать фото и видео, а также воспроизводить музыку.

Предполагается, что таинственный смартфон-банан может быть как-то связан с проектом беспроводной телефонной трубки в виде банана Banana Phone, который появился на краудфандинговой платформе Indiegogo в мае 2017 года.