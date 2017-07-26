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Российская молодежь стала реже ходить в кино

Сейчас средний возраст посетителя кинозала составляет 29 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Невафильм Research».

Молодежь стала реже ходить в кино не только из-за отсутствия денег, но из-за жестких возрастных ограничений на фильмы. Люди в возрасте от 18 до 24 лет составляют только треть аудитории, а доля молодежи в общем числе зрителей с 2011 года снизилась на 8 процентных пунктов. При этом цены на билеты снижаются. Сейчас средняя стоимость билета составляет 244 рубля, хотя в кинотеатрах люди тратят вдвое больше, покупая в барах газировку и попкорн. Средние траты для посетителей составляют 477 рублей.

Дороговизна кинотеатров подтвердилась соцопросом: 62% опрошенных пожаловались на отсутствие скидок в киносетях, а 40% респондентов заявили, что не могут позволить себе ходить в кино чаще. 60% пожаловались на отсутствие свободного времени для похода в кинотеатр, а 25% — на скудный репертуар российского проката.

О росте интереса зрителей к отечественным фильмам говорить пока не приходится, считают исследователи. Сейчас российские премьеры выбирают 18% посетителей кинотеатров, однако из года в год эта доля колеблется в пределах 16–19%.

67% зрителей ходят в кино минимум один раз в месяц. В 2011 году этот показатель составлял 70%. Примечательно, что к отзывам критиков прислушиваются лишь 16% аудитории. В основном зрители узнают о новинках проката в интернете.

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