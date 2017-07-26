«Лаборатория Касперского» запустила во всем мире бесплатный антивирус

23:00, 26 июля 2017, ПАИ

«Лаборатория Касперского» запустила во всем мире бесплатный антивирус Kaspersky Free. Об этом у себя в блоге сообщил основатель компании Евгений Касперский.

«Здесь только самое основное: файловый, почтовый и веб-антивирус, автоматические обновления, самозащита, карантин и так далее. Этот арсенал обеспечивает комфортный и безопасный веб-серфинг, работу с флешками и другими носителями, защиту против фишинга и запуска зараженных файлов. В общем, защита первой необходимости от киберкриминала и кибервоенщины» — Евгений Касперский

На сайте проекта утверждается, что антивирус способен защитить от 99,8% угроз. Команда «Лаборатории» разрабатывала его в течение 18 месяцев. Kaspersky Free уже протестировали в регионе Россия — Украина — Белоруссия, в Китае, а также в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.