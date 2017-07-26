0
22:22
Российская молодежь стала реже ходить в кино
10:46
Юлия Пересильд сыграла в мистическом хорроре и сериале про адвокатов (ВИДЕО)
20:28
В учебных центрах ЗВО началась подготовка младших специалистов
22:39
Хакеры научились взламывать гироскутеры
09:42
День взятия Бастилии празднуется сегодня
17:02
Руни ушел из «Манчестер Юнайтед»
09:13
День российской почты отмечается сегодня
Еще новости
Страна и мир

Apple запустила в России систему обмена старых iPhone на новые с доплатой

Apple запустила в России систему трейд-ин, которая позволит владельцам старых айфонов менять их на новые с доплатой. Об этом сообщают«Ведомости».

По словам источника газеты, принимать старые смартфоны будут в розничных сетях re:Store, «М.Видео» и «Связной». Координировать проект будет американская компания Belmont Trading, давний логистический партнер Apple.

По словам представителя Inventive Retail Group, которая управляет re:Store, обмен старых айфонов на новые с доплатой планируется проводить до середины августа, а потом проект может стать бессрочным. В «М.Видео» «Ведомостям» сообщили, что условия трейд-ина сейчас находятся на стадии согласования с Apple.

По данным «Ведомостей», «Связной» также уже запустил программу в 100 магазинах сети, на все 2700 салонов она распространится августе, заверил представитель ретейлера Сергей Тихонов. Он добавил, что обменять можно будет устройства начиная с iPhone 4.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Российская молодежь стала реже ходить в кино
26 июля 2017
Российская молодежь стала реже ходить в кино 1
Юлия Пересильд сыграла в мистическом хорроре и сериале про адвокатов (ВИДЕО)
26 июля 2017
Юлия Пересильд сыграла в мистическом хорроре и сериале про адвокатов (ВИДЕО) 1
В учебных центрах ЗВО началась подготовка младших специалистов
25 июля 2017
В учебных центрах ЗВО началась подготовка младших специалистов
Хакеры научились взламывать гироскутеры
21 июля 2017
Хакеры научились взламывать гироскутеры
День взятия Бастилии празднуется сегодня
14 июля 2017
День взятия Бастилии празднуется сегодня
Руни ушел из «Манчестер Юнайтед»
09 июля 2017
Руни ушел из «Манчестер Юнайтед» 1
День российской почты отмечается сегодня
09 июля 2017
День российской почты отмечается сегодня
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
08 июля 2017
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка

Идет загрузка...