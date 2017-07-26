Apple запустила в России систему обмена старых iPhone на новые с доплатой

22:54, 26 июля 2017, ПАИ

Apple запустила в России систему трейд-ин, которая позволит владельцам старых айфонов менять их на новые с доплатой. Об этом сообщают«Ведомости».

По словам источника газеты, принимать старые смартфоны будут в розничных сетях re:Store, «М.Видео» и «Связной». Координировать проект будет американская компания Belmont Trading, давний логистический партнер Apple.

По словам представителя Inventive Retail Group, которая управляет re:Store, обмен старых айфонов на новые с доплатой планируется проводить до середины августа, а потом проект может стать бессрочным. В «М.Видео» «Ведомостям» сообщили, что условия трейд-ина сейчас находятся на стадии согласования с Apple.

По данным «Ведомостей», «Связной» также уже запустил программу в 100 магазинах сети, на все 2700 салонов она распространится августе, заверил представитель ретейлера Сергей Тихонов. Он добавил, что обменять можно будет устройства начиная с iPhone 4.