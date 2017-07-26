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Общество

Молодежь Псковской области примет участие в 26-ом международном лагере «Бе-La-Русь»

Делегация Псковской области примет участие в 26-ом Международном молодежном лагере «Бе-La-Русь», который ежегодно проводится на границе трех государств — России, Латвии и Беларуси. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как рассказали в Государственном управлении образования Псковской области, в состав делегации вошли члены реготделения Российского союза молодежи, представители региональной делегации участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а также молодежь из Палкинского, Островского, Опочецкого, Псковского, Бежаницкого, Себежского районов и города Пскова.

Всего во встрече примут участие около 500 активных, спортивных и талантливых молодых людей трех стран. В этом году международный молодежный лагерь пройдет в Верхнедвинском районе Республики Беларусь с 27 по 30 июля. Девиз форума — «25 лет вместе — навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов», который состоится в октябре этого года в Сочи.

Участники лагеря обсудят вопросы взаимодействия молодежи России, Латвии и Беларуси. Также в программе — конкурсы, спортивные соревнования, дискуссионные площадки и выступления творческих коллективов трех стран.

Кроме того, участники молодежного лагеря отдадут дань памяти героям Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов: возложат на Кургане Дружбы цветы и венки к монументу героям-комсомольцам деревни Прошки на белорусской стороне и к памятнику партизанке-подпольщице Марии Пынто.

Организаторы 26-го Международного молодежного лагеря «Бе-La-Русь-2017» — Государственное управление образования Псковской области, Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи», общественные объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» и «Союз за прогресс молодежи Латвии».

 

 

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