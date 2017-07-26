Археологи обнаружили в Крыму захоронение младенца II века с деформированным черепом

22:42, 26 июля 2017, ПАИ

Волонтеры фонда «Археология» в ходе раскопок некрополя Кыз-Аул на Керченском полуострове в Крыму обнаружили захоронение младенца II века н. э. с сильно деформированным черепом. Об этом в среду сообщил фонд на своем официальном сайте, передает ТАСС.

«Три недели работы полевых лагерей в поселке Яковенково и на крепости Керчь пролетели как один день, за это время был проведен большой комплекс работ на памятниках археологии Керченского полуострова, волонтеры приняли участие в работе сразу нескольких археологических экспедиций. Из интересных находок на некрополе Кыз-Аул можно отметить захоронение младенца II века н. э. Его необычность заключается в том, что у погребенного по варварской традиции был сильно деформирован череп. Это захоронение сразу окрестили «могилой инопланетянина», - говорится в сообщении.

По данным археологов, первые находки искусственно деформированных черепов были сделаны основателем боспорской археологии Полем Дюбрюксом в 1826 году в некрополях Боспора Киммерийского, в районе Керчи. Черепная деформация, по мнению ученых, осуществлялась для обозначения принадлежности к группе или для демонстрации социального статуса.

Сообщается, что рядом со скелетом были найдены лепной сосуд, мелкие бусины пастового стекла и браслет медного сплава, надетого на правую руку. Само захоронение было произведено в грунтовой могиле без плитового перекрытия. Предположительно, это был мальчик, и на момент смерти ему было не более 1,5 года, на что указывают не заросшие на черепе роднички.

Также сообщается, что в слое, где был обнаружен младенец, встречаются захоронения с I по III век н.э. К этому же периоду относятся и монументальные каменные склепы, которые считают усыпальницами сарматизированной военной знати Боспорского царства.