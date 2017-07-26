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Американские ученые изобрели детектор эмоций

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) создали алгоритм и разработали беспроводное устройство «EQ-Radio», которое способно на расстоянии определить эмоциональное состояние человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал The Next Web.

Устройство, созданное профессором MIT Диной Катаби c двумя аспирантами Мингмином Жао и Фаделем Адиб из лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory), внешне напоминает беспроводной Wi-Fi-роутер. Прибор посылает человеку радиочастотный сигнал, принимает отражение и анализирует полученную информацию - показатели сердцебиения и дыхания.

«Зная, как часто бьется сердце и частоту дыхания в разных эмоциональных состояниях, мы можем определить настроение случайного человека,» - пояснил Зао. Анализируя сердцебиение, прибор учитывает факторы внешней среды, которые могут исказить данные: например, положение тела и размер комнаты.

Согласно сайту MIT, специалисты протестировали устройство на добровольцах. Участникам эксперимента показали двухминутные видеоролики, которые должны были вызвать у людей пять разных эмоций - счастье, ярость, печаль, волнение или равнодушие. Прибор, который предварительно получил информацию о существующих эмоциях, в 87% случаев верно определил настроения.

«Наша работа показывает, что беспроводные сигналы могут улавливать данные, скрытые от человеческого глаза,» - рассказала Катаби. «Результаты нашей работы могут проложить дорогу будущим технологиям, которые смогут диагностировать у людей депрессивные и тревожные состояния». Профессор надеется, что система пригодится и в других сферах. Владельцы кинокомпаний, например, смогут определить эмоциональную реакцию зрителей в зале на новую кинокартину, а «умный дом» - включать музыку под настроение хозяина.

По словам директора центра научно-технологического форсайта Университета ИТМО Натальи Луковниковой, подобные технологии активно развиваются, в первую очередь, в сфере услуг. «Они могут быть полезными в тех сферах, где пользователь может в последующем получить сервис на основе добровольно представленных данных о своем состоянии - например, насколько человек удовлетворен банковским отделением, магазином или развлекательным центром, заинтересован в том или ином контенте, в том числе рекламного характера (например, при просмотре телевизионного канала)».

Некоторые эксперты опасаются, что беспроводное устройство может поставить под угрозу неприкосновенность персональных данных человека.

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