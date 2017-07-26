Российские власти готовы финансировать проекты трудоустройства молодых мам

22:59, 26 июля 2017, ПАИ

Российские власти готовы направить большие объемы финансирования на поддержку социальных проектов, направленных на трудоустройство молодых мам, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями социально ориентированных НКО и благотворительных фондов, передает ТАСС.

Перед президентом выступила директор Благотворительного фонда социальной поддержки и защиты граждан «Дорога в жизнь» (проект «Мама работает» - прим. ТАСС) Олеся Кашаева, который помогает молодым мамам получить образование, найти работу на дому или открыть свой бизнес. Она попросила главу государства закрепить статус социального предпринимательства. При этом подробно рассказала о том, как работает проект.

Путин прокомментировал вопрос статуса социального предпринимательства: «Что касается статуса, надеюсь, что закон будет принят осенью». «Мы сейчас как раз думаем на тему о том, как нам способствовать поддержанию положительного демографического роста в стране, которого мы добились за последнее время. И одно из самых важных направлений - обеспечить возможность будущего трудоустройства для мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком хотя бы до 1,5 лет и дальше», - отметил Путин.

По его словам, обеспечение переподготовки или включения в трудовую деятельность для этой категории молодых женщин - это одно из важнейших направлений обеспечения поддержания рождаемости в стране. «Потому что молодая женщина часто задумывается, заводить ребенка или нет в связи с известными трудностями на рынке труда. Поэтому нам очень важна ваша практика, и я не исключаю, что мы можем даже тиражировать ее на общегосударственном уровне и направить туда значительные объемы финансирования», - заявил президент, обращаясь к Кашаевой.

По словам Путина, власти РФ будут оказывать социальным предпринимателям помощь и стимулировать появление таких же структур по стране в целом с помощью механизма софинансирования. «Это как раз то, на что мы по большому счету готовы потратить большие деньги на протяжении многих лет», - подытожил президент.

На это Кашаева отметила, что организация может заработать и сама, ей важна помощь именно в тиражировании и продвижении проекта. «Я не сомневаюсь в этом, но мы найдем точно, где можно поддержать таких как вы, и как тиражировать ваш опыт», - резюмировал глава государства.