Влияние города на тропический лес оценили ученые

23:11, 26 июля 2017, ПАИ

Исследователи из Ланкастерского университета оценили степень влияния быстрой урбанизации на дикие виды растений и животных, употребляемые в пищу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании Phys.Org.

«Влияние городского спроса на высокоценные виды речной рыбы ощущается гораздо дальше от городов, чем мы предполагали. Это важно, поскольку тропические территории включают в себя две трети биологического разнообразия Земли и переживают быстрое увеличение численности населения, урбанизацию и экономические изменения, что приводит к увеличению спроса на продовольствие в городских районах», - считает главный автор исследования, доктор Даниэль Трегидго.

Большая часть спроса удовлетворяется за счет расширения производства мясной продукции, но дичь и речная рыба также составляют важную часть меню для сотен миллионов жителей тропических регионов, от самых бедных и наиболее уязвимых до самых богатых слоев населения

Исследователи в течение года посещали сельские общины в отдаленных тропических районах вдоль реки Пурус, крупного притока Амазонки, который течет к Манаусу - городу, насчитывающему более 2 млн жителей. Взяв в качестве примера тамбаки, вид рыб, высоко ценимый амазонскими потребителями, они опросили сотни рыбаков о размерах улова и способах вылова, используемых во время последних промысловых поездок в течение трех дней перед интервью.

Оказалось, что по мере приближения к Манаусу рыба тамбаки становится мельче и встречается реже; рыбаки сообщили о том, что размер рыбы и частота ее вылова в радиусе 1000 км сокращаются наполовину. Ученые установили, что это связано с городскими лодками: они предоставляют сельским рыбакам надежный доступ к покупателям и льду, тем самым способствуя перевылову. Выводы имеют важные последствия для биоразнообразия лесов и благосостояния людей, которые могут пострадать в результате истощения фауны.

В бразильской Амазонии более 18 млн человек живут в городах, окруженных тропическими лесами.

Более раннее исследование, опубликованное в 2015 году, установило, что 44% населения городов Амазонии (в частности, Борбо и Ново Арипуана) ежемесячно питается мясом диких животных. В целом 99% опрошенных употребляют рыбу, 79% - мясо млекопитающих и птиц, 48% - черепах, 28% - кайманов. Для многих местных жителей дичь является единственным доступным источником белка, однако ученые считают, что при сохранении нынешних темпов охоты и рыболовства, в долгосрочной перспективе этот источник будет утрачен.