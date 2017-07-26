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Общество

Квалификационный экзамен для водителей может появиться в России

Минтранс планирует обязать водителей, управляющих транспортом различных категорий, проходить квалификационный экзамен. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на юриста департамента трудового права Института профессионального кадровика Полина Журенкова.

Законопроект, запрещающий допуск к управлению транспортными средствами для водителей, не прошедших независимую оценку квалификации, министерство внесло в Правительство. Свидетельство о квалификации водителям будет выдаваться центром оценки квалификации (ЦОК).

«После принятия законопроекта за отказ от прохождения независимой оценки квалификации водителя можно будет уволить. Для этого в статье 81 Трудового кодекса РФ вносится дополнительный пункт», — пояснила Полина Журенкова.

Отмечается, что подобная система оценки квалификации водителей существовала при советской власти. Тогда водителям присваивали классность, от которой зависела зарплата.

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