20 тонн польских яблок уничтожены в Острове

09:24, 27 июля 2017, ПАИ

На полигоне твердых бытовых отходов в Острове уничтожены более 20 тонн яблок польского происхождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Свежие фрукты были ввезены на территорию Российской Федерации из Белоруссии без фитосанитарного сертификата. Напомним, что машину с грузом задержали 19 июля на посту весового контроля в поселке Кунья. Данная партия следовала под процедурой таможенного транзита. Яблоки везли по товарно-сопроводительным документам на косметический товар из Литвы.

Вся подкарантинная продукция уничтожена механическим путём.