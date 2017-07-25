Мужчину в голубых кроссовках разыскивают великолукские полицейские

20:03, 27 июля 2017, ПАИ

Уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки разыскивает Евгения Васильева 1985 года рождения, который в апреле был досрочно освобожден из мест лишения свободы и прибыл в Великие Луки, где проживал в общежитии по улице Дружбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 31 год, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, очень широкие темные брови, глаза карие, волосы прямые черные. Носит короткую стрижку. Размер обуви - 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Васильева, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (8-811-53) 5-27-94 или 02.