Кормовую дробилку похитил неизвестный с опочецкой мельницы

10:53, 27 июля 2017, ПАИ

В Опочецком районе возбуждено уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением в помещение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в период с 7 по 14 июля неустановленное лицо незаконно проникло в помещение мельницы ОАО «Фронтовик», откуда тайно похитило кормовую дробилку. Общий ущерб кражи составил 12,5 тысяч рублей.

Санкция статьи 158 УК РФ (кража) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.