Всемирный день борьбы с гепатитом отмечают в мире 28 июля

11:49, 28 июля 2017, ПАИ

Ежегодно 28 июля во многих странах проводится Всемирный день борьбы с гепатитом, сообщает calend.ru. Датой для его учреждения стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита B.

Вирусы гепатита считаются одним из основных факторов риска для здоровья человечества. По данным ВОЗ, гепатит поразил около 2 млрд человек в мире, то есть каждого третьего жителя планеты. В некоторых странах вирусным гепатитом А переболела большая часть населения, а десятая часть жителей являются носителями вирусов гепатита В и С. Гепатитом называют воспаление ткани печени. Выделяют вирусный гепатит – его вызывает вирус, способный размножаться в клетках печени. Гепатиты, вызванные разными вирусами, передаются по-разному, однако все они могут вызывать острое и хроническое воспаление печени, которое порой приводит к циррозу и раку. Гепатит Е может вызывать смерть у 20% беременных женщин.

Защититься от гепатита можно двумя способами. Во-первых, можно стараться избежать заражения: соблюдать гигиену (это важно для защиты от вирусов А и Е), соблюдать осторожность при переливании крови и половых контактах (это поможет предохраниться от вирусов В и С). Во-вторых, можно сделать прививку. Как правило, вакцина надежно защищает человека от заражения вирусами А и В.

В Псковской области в последние годы сохраняется тенденция снижения заболеваемости острыми вирусными гепатитами. Заболеваемость вирусным гепатитом А в 2016 году снизилась более чем в 100 раз с 2002 года. Зарегистрированы 5 случаев заболевания (0,77 на 100 тыс. населения). В 2016 году выявлен 1 случай острого вирусного гепатита С. Не зафиксировано случаев заболевания острым гепатитом В. Отмечается снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами на 38,1%, в том числе хроническим гепатитом В - на 42,2%, хроническим гепатитом С - на 35,4%.

Вакцинацию против гепатита В в прошлом году прошли 13 тысяч жителей региона, в том числе 6,5 тысяч детей. Охват детей в возрасте 1 года прививками составил 96,6%, лиц в возрасте 18-59 лет - 85,3%.