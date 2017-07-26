Запереть подвалы и чердаки обязала прокуратура локнянскую управляющую компанию

09:51, 27 июля 2017, ПАИ

По требованию прокурора МУП «Локнянское ЖКХ» приняло меры по профилактике терроризма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что были нарушены требования действующего законодательства, предполагающие осуществление управляющей организацией систематического контроля за состоянием технической доступности в подвальные и чердачные помещения многоквартирных домов, своевременное выявление и ликвидацию фактов создания угроз безопасности жизни и здоровью граждан, подвалы и чердаки шести многоквартирных домов, располагающихся на территории Локни. В частности, не было запирающих устройств.

В этой связи прокурор района внес в адрес директора управляющей компании представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.