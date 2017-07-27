Более 25 тысяч псковичей получают повышенную пенсию

19:51, 27 июля 2017, ПАИ

На сегодняшний день в Псковской области повышенную пенсию получают 25 тыс. 165 человек, достигших 80 лет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области, основанием для перерасчета фиксированного базового размера страховой пенсии по старости служит достижение пенсионером возраста 80 лет.

При этом условии базовый размер увеличивается на 100%. Пенсионерам не надо обращаться в Пенсионный фонд: специалисты территориальных органов ПФР произведут перерасчет в автоматическом режиме на основании документов, имеющихся в пенсионном деле получателя уже с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором исполнилось 80 лет.

Размер фиксированной выплаты с 1 февраля составляет 4 тыс. 805,11 рубля. Таким образом, размер фиксированной выплаты для пенсионеров, достигших 80 лет, составляет 9 тыс. 610,22 рубля.

Для пенсионеров, которые являются инвалидами первой группы, повышение за 80 лет не устанавливается, так как фиксированная выплата уже повышена в 2 раза.

Для лиц, проработавших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющих страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, при достижении 80-летнего возраста стопроцентное повышение дополнительно увеличивается на 50%.

Для лиц, проработавших не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера и имеющих страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, при достижении 80-летнего возраста стопроцентное повышение дополнительно увеличивается на 30%.

Для пенсионеров, которые являются получателями страховых пенсий по инвалидности и страховых пенсий по случаю потери кормильца, повышение в связи с 80-летием не устанавливается.